DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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'SURİÇİ'NDE YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'Bakan Kurum: Terör örgütünün Diyarbakır'a verdiği zararı hızlı bir şekilde gideriyoruz (2)Bakan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindekilerle birlikte Suriçi'nde incelemede bulundu.

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'SURİÇİ'NDE YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bakan Kurum: Terör örgütünün Diyarbakır'a verdiği zararı hızlı bir şekilde gideriyoruz (2)

Bakan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindekilerle birlikte Suriçi'nde incelemede bulundu. Terör olaylarının ardından yapımına başlanan konutları inceleyen Bakan Kurum, teröristler tarafından ateşe verilen Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, Suriçi'nde bu süreçten sonra yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi. Suriçi'ni tarihi, kültürel değerleriyle aslına uygun bir şekilde inşa edip, gelecek nesille aktarmak istediklerin ifade eden Bakan Kurum, "Burada sadece vatandaşımız için konut değil, terör olaylarında zarar gören tescilli yapıların da restorasyonunu yapıyoruz. Terör eylemlerinde zarar görmüş kiliselerimiz, camilerimiz, okullarımız, hanlarımız gibi bu bölgede ne kadar tescilli korunması gereken yapı varsa aslına uygun bir şekilde inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçten sonra Sur'da boş alan olsa dahi, yapmış olduğumuz 506 konut, tescilli 347 yapı dışında hiçbir şekilde Suriçi'nde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir karardır. Biz burayı tarihi değerleriyle, kültürel değerleriyle inşallah aslına uygun bir şekilde inşa edip, gelecek nesille aktarmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK FARKLI PROJELER HAZIRLIYORUZ'Hak sahiplerinin 30 Ekim'e kadar sözleşmelerini yapmaları gerektiğini hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"Bu çerçevede vatandaşlarımız çekmiş olduğu kuraları 30 Ekim tarihine kadar gidip sözleşmelerini yapmaları taktirde burada oturabilecekler. Burada çok farklı proje hazırlıyoruz. Ticari ünitelerin de satışı yakın bir zamanda olacak. Bunlardan bir kısmını ayıracağız. Bu ayırdığımız ticari üniteleri de şehirdeki sanatı, gümüşçülük, tesbihçilik, bakırcılık, puşuculuk gibi zanaatların devam etmeni adına valiliğimize vereceğiz. Uygun şartlarda kiralamak suretiyle el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Kalan diğer ticari üniteler de ihaleye çıkarılacak. İnsanların buraya geldiklerinde mutlu oldukları, huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri isteyen vatandaşımızın kiliseye gittiği, isteyen vatandaşımızın camide namaz kıldığı, yeşil alanlarda vakit geçirilecek bir alan haline gelecek. Buradan gelen talep ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine konutların vadelerini 10 yıldan 15 yıla çıkarıyoruz. Buradaki konutlarımız sıfır faizle vadelendirdik. Vatandaşımız, kiranın da altında bir bedelle burada hak sahibi olabilecek."

Ateşe, konut, Terör, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:05 - Kaynak: DHA

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