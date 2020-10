Bakan Soylu Mehmetçik ile kahvaltı yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak için geldiği Irak sınırına sıfır noktada bulunan Şırnak'ta Mehmetçik ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Mehmetçiğe seslenen Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verdik. Terörün arkasında büyük güçlerin olduğunu biliyoruz. Onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz hayallerini ve heveslerini de biliyoruz. Sizde o büyük güçlerin hayallerini ve hevesleri kursaklarında bırakacak o inancı o kararlılığı hep birlikte görüyoruz" dedi.

Ankara'dan havayolu ile Şırnak'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında, güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve diğer yetkililer hazır bulundu. Toplantıdan önce Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada terör örgütüne bugüne kadar vurulmamış büyük darbelerin vurulduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Arkadaşlar afiyet olsun, hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Burada asayiş ile ilgili bir toplantı yapacağız. Öncelikle hepinize milletimiz, ülkemiz ve şehitlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük bir mücadeleyi gerçekleştiriyorsunuz. Milletimizi ve ülkemizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere karşı büyük bir mücadele veriyorsunuz" diye konuştu.

"KIRAN, KAPAN VE YILDIRIM OPERASYONLARI İLE TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORSUNUZ"

Bakan Soylu konuşmasında terörle mücadelede tarih yazan kahraman askerlere övgüler yağdırdı. Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonları ile terör örgütüne ağır darbelerin vurulduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Sürekli operasyon içindesiniz. Kıran, Kapan, Yıldırım operasyonları ile terör örgütlerine nefes aldırmıyorsunuz. İlkbahar yaz operasyonları bizim planladığımızın yüzde 43 üzeridir. Şimdi sonbahar kış operasyonları düzenlemeye başladık. Terör örgütünü köşeye sıkıştırdık. Vurdukça vurduk mecali kalmadı, kaçacak yerleri kalmadı. Yaklaşık 15 gün önce sözde Botan saha sorumlusu müstahakkını buldu. Bundan 3 gün önce Diyarbakır Lice'de bir sorumlu daha öldürüldü. Bilmenizi istiyoruz ki burada mücadele eden erimize, uzman çavuşumuza, astsubaydan, generalimize kadar herkes büyük bir inanç içerisinde mücadele veriyor. Bu topyekun bir mücadeledir. Böyle olduğu için terör örgütü sökülmektedir" şeklinde konuştu.

"SON BİR YILDA 174 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU"

Bakan Soylu sürdürülen başarılı operasyonların terör örgütü içinde çözülmelere de yol açtığını söyledi. Soylu, son zamanlarda terör örgütünden kaçarak teslim olanların da çoğaldığını dile getirerek, "Dün gece bir kişi daha ikna edilerek teslim oldu, bir yılda 174 terörist ikna yoluyla teslim olmuş oldu. Yine terör örgütüne katılım bu yıl toplam sayı 42. Bir taraftan terör örgütü içinden kaçışlar var, diğer taraftan katılımlar azalıyor. Telsiz konuşmalarından ne durumda olduklarını anlıyoruz. Doğru bir sürecin yönetilmesiyle bütün bunlar oluyor. Şimdi sonbahar kış operasyonları başladı. Biraz da bunları değerlendireceğiz. Kaçacak delik bulamayacaklardır. Bu operasyonlarda bunları bir daha burada yaşayamaz hale getirdiniz. ya teslim olacaklar, ya kaçacaklar, ya da etkisiz hale getireceklerdir. Başka çare yok. Hem ilkbahar yaz operasyonlarında ortaya koyduğunuz performansı hem Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında ortaya koyduğunuz performans inanç ve kararlılığı en yüksek bir noktaya taşıyacağımız bir dönemdeyiz. Allah'a şükürler olsun araç gereçlerimiz var, İHA, SİHA'larımız var. Hep birlikte omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Sadece burada değil, sınırın dışında Hakurk'ta, Avaşin, Metina, Zap'ta içeriye girdikçe tamamen akılları dağılmaktadır, sıkışmaktadırlar. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verdik. Terörün arkasında büyük güçlerin olduğunu biliyoruz. Onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz hayallerini ve heveslerini de biliyoruz. Sizden o büyük güçlerin hayallerini ve hevesleri kursaklarında bırakacak o inancı o kararlılığı hep birlikte görüyoruz. 40 yıldır bu milletin birliğine beraberliğine kardeşliğine kastedenlere cevap veriyoruz. Bu millet 40 yıldır azap çekti. 40 yıldır bu milleti bu memleketi bölmek parçalamak için terör örgütleri üzerinden parçalamak için her şeyi yapıyorlar. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugünkü Türkiye çaresiz değil. Ayak basmadık yer bırakmayacağız. Girmedik mağara bırakmayacağız. Rehavete kapılmayacağız. Okullarda verdiğimiz, komutanlarımızın verdiği her cümleyi hiçbir zaman kulağımızdan düşürmeyeceğiz. Rutin ve rehavet bizim mesleğimizin düşmanıdır. Bizim coğrafyamıza dünyanın ihtiyacı var. Meseleyi burada bir terör örgütü olarak görmeyelim lütfen. Onun için bizi meşgul ettikleri prangalardan kullanmalıyız, bunlardan bir tanesi terör örgütüdür. Besliyorlar, büyütüyorlar ve bu milletin başına musallat ediyorlar. Sizler bir terör örgütünün karanlığa gömen ve bir daha çıkamayacak şekilde üstüne beton örten bir nesilsiniz. Yüzlerce şehitlerimiz oldu, merak etmeyin şu an onların hepsi sizin yanınızdadır. Allah bizi şehitlerimize ve milletimize mahcup etmesin" dedi.

(Melih Yiğit/İHA)