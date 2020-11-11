Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dönmez Türk-Macar Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dönmez Türk-Macar Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

11.11.2020 11:55
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dönmez Türk-Macar Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin, dinamik ve yetenekli iş gücü ve üç kıtanın kalbindeki elverişli konumuyla tıp sektörünün yükselen yıldızı olduğunu belirterek, "Medikal sektördeki Macar işletmelerini Türkiye'deki yatırım planları ile ilgili olarak bizimle...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin, dinamik ve yetenekli iş gücü ve üç kıtanın kalbindeki elverişli konumuyla tıp sektörünün yükselen yıldızı olduğunu belirterek, "Medikal sektördeki Macar işletmelerini Türkiye'deki yatırım planları ile ilgili olarak bizimle yakın ilişki içinde olmaya teşvik etmek istiyorum." dedi.

Dönmez, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk-Macar Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Macaristan'ın, Türkiye'nin en yüksek seviyede politik, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilere sahip Avrupa ülkesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de iki taraf için belirlediği 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli şekilde ulaşmak için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, "Özel ve kamu sektörü temsilcilerimiz hem iki ülke arasındaki ticaret hacmini hem de üçüncü ülkelerle rekabet edebilirliğini artırmak için birlikte çalışmalı." diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesinin önemine değinen Dönmez, Macaristan'ın Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun 29 milyon dolar olduğunu ve 88 Macar şirketin Türkiye'ye yatırım yaptığını ifade etti.

"Tıp sektörüne ilişkin iş birliği ve yatırım olanakları araştırılmalı"

İki ülkenin belirli sektörlerde karşılaştırmalı üstünlükleri bulunduğunu ve bu avantajların daha iyi fırsatlar doğurabileceğini anlatan Dönmez, ülkeler arasında tıp sektörüne ilişkin iş birliği ve yatırım olanaklarının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Dönmez, Türk ilaç üreticilerinin, Avrupa Birliği ülkeleri dahil, 160'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, tıbbi cihazlar pazarının 2 milyar doları aştığını, gelecek 10 yılda yıllık yüzde 6 büyüme beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin, dinamik ve yetenekli iş gücü ve üç kıtanın kalbindeki elverişli konumuyla tıp sektörünün yükselen yıldızı olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Medikal sektördeki Macar işletmelerini Türkiye'deki yatırım planları ile ilgili olarak bizimle yakın ilişki içinde olmaya teşvik etmek istiyorum." dedi.

" Pandemi dönemi tıp sektörünün önemini bir kez daha gösterdi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Macaristan'ın, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olduğunu belirterek, toplantının ülkeler için yeni fırsatlar sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda sağlık alanındaki Ar-Ge harcamalarının hız kazandığını dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle, Ulusal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Strateji'mizde kilit bir alan olarak tıbbi biyoteknolojiye öncelik verdik. Yıllar içinde biyomateryal, biyomedikal ekipman ve tıbbi teşhis kiti üzerine teknoloji yol haritaları ve sektöre özel projeler geliştirdik. Üniversiteler bünyesinde biyoteknoloji merkezleri kurduk. Ayrıca daha geniş bir birlik olarak bu alandaki şirket ve kurumları bir araya getirmek için sağlık kümeleri oluşturulmuştur. Tüm bunları bu sektöre büyük önem verdiğimiz için yaptık. Pandemi dönemi, tıp sektörünün hepimiz için önemini bir kez daha gösterdi. Neyse ki tıp sektörümüze güvenimiz tam."

Kacır, Macaristan ile yakın iş birliğinin aşılar, ilaçlar, tıbbi teşhis ve tedavi ekipmanları ve benzeri alanlarda daha da geliştirilebileceğine yürekten inandığını bildirdi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise iki ülke vatandaşları arasındaki sempatinin çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu belirten Matis, şunları kaydetti:

"Bu alandaki iş birlikleri, birbirimizi tamamlayıcı niteliktedir. İki ülke arasındaki hem siyasi hem kültür hem de ekonomik alanda stratejik iş birliği çok kuvvetli. Bu anlamda Haziran 2020'de temelleri atılan bugünkü toplantı, medikal sektörde bahse konu tamamlayıcı etkileşim için önemli bir rol oynayacak. Burada bulunan Macar şirketleri yatırım, ithalat ve ihracat konusunda açık olduklarını belirtti. Bunları desteklemek amacıyla Macaristan'ın Türkiye'de bulunan dış temsilciliklerinin alt yapısı her türlü desteği vermeye hazır."

Yatırım, Türkiye, Bakan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Dönmez Türk-Macar Medikal Sanayi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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