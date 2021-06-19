ELAZIĞ BAKAN YARDIMCISI IŞIKGECE: KIZ KARDEŞİM PROJESİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen 'Kız Kardeşim Projesi'nin dördüncü ayağı, Elazığ'da başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kırsal kalkınma için, bölgeye ekonomi yaratılması için, kadınlarımızın cebinin para görmesi için, bu proje bizim için çok kıymetli" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde 2015 yılından beri devam eden 'Kız Kardeşim Projesi'nin dördüncü ayağı, Elazığ'da başladı. Elazığ ile birlikte 10 ilde başlayan proje kapsamında, şimdiye kadar 100 binin üzerinde kadına destek verilirken, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi amaçlanıyor. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır ile Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Işıkgece, bölgeye ekonomi yaratılması ve kadınların cebinin para görmesi için, projenin çok kıymetli olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Işıkgece, şöyle konuştu:

"Her bölgemiz çok zengin. Bu bölgeye özel çok farklı tatlar var. Ama bu tatların düzgün ambalajlarda etiket mevzuatına uygun, barkodlu, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun, ulusal pazarlarda yer almasını gerektirecek yolumuzda, ciddi eksiklerimiz var. İşte tam da bu anlamda, ilk etapta 10 ilimizde çalışma başlattık. Elazığ'da bu iller kapsamında. 2 günlük bir eğitim maratonu var. Ticarette eksikliklerimiz var. Buradaki eksikliklerimizi tamamlamaya yönelik eğitimler olacak. Finansal okuryazarlık, hijyen, gıda güvenliği, sosyal medya üzerinden ürün satışı gibi, kadın kooperatiflerimizin, müteşebbis kadınlarımızın ihtiyacını tamamlayacağız. Eğitim sonrasında da onları yalnız bırakmadan, bölgeye bir mentor ve bir danışman atayarak, onların gittiği yolda yardıma koşacağız. Bu da yetmeyecek, Ankara'da fuarlar düzenleyeceğiz. Kız kardeşim projesi kapsamındaki kooperatiflerimizi Ankara'ya alıp, satın alan camiayla buluşturacağız. Bu ürünlerin reyonlarda hak ettiği değeri bulması, katma değerli hale gelmesi için çalışacağız. Bu ilimiz bu yolda başarılı sonuca ulaştıktan sonra, yan bir iline kız kardeşlik yapacak. Dolayısıyla kız kardeşlik büyüyerek ülke sathında devam edecek. Bakanlık olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Çünkü kırsal kalkınma için, bölgeye ekonomi yaratılması için, kadınlarımızın cebinin para görmesi için, sürdürülebilir tarım için, proje bizim için çok kıymetli"