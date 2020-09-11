Son dakika haber: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Başakşehir'de toplu taşıma araçlarında ve parklarda koronavirüs denetimi yapıldı.

İstanbul'da Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Narkotik Timleri Başakşehir İlçesi Bahçeşehir bölgesinde genel asayiş uygulaması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve bahçe içerisinde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Bahçeşehir'de bulunan Süzen Bulvarı üzerinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı. Ayrıca Süzen Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda arama yapıldı. Başakşehir Gölet Parkı'nda denetimler yapan polis ekipleri maske takmayan vatandaşları uyardı. Maskesi olmayanlar vatandaşlara ise maske dağıtıldı.