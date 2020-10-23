Başı plastik bidona sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Başı plastik bidona sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
23.10.2020 12:03
Başı plastik bidona sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı Van'ın Özalp ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Başı plastik bidona sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesinde meydana geldi. Sokak köpeğinin kafasını yola atılan plastik bidona sıkıştırdığını gören vatandaşlar, durumu alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi köpeği, başının sıkıştığı bidondan kurtardı. Köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.
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