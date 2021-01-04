Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki - Son Dakika

Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

04.01.2021 23:11

Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Piyango İdaresi tarafından basılan yılbaşı biletlerindeki, Çıldır Gölü resmi üzerinde yazılan "Çıldır Gölü Kars" yazısına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

ARDAHAN - Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Piyango İdaresi tarafından basılan yılbaşı biletlerindeki, Çıldır Gölü resmi üzerinde yazılan "Çıldır Gölü Kars" yazısına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Bu yıl bastırmış olduğu yılbaşı biletlerinde Çıldır Gölüne de yer veren Milli Piyango İdaresi, kullanmış olduğu Çıldır Gölü resmi üzerinde "Çıldır Gölü Kars" ibaresi Ardahan'da bir çok kesimden tepki görürken, en şiddetli tepki Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'ndan geldi.

Azizoğlu bunun son derece nahoş bir burum olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Azizoğlu açıklamasında, "Milli Piyango İdaresinin 31 Ocak tarihli çekilişinde Çıldır Gölü resmi kullanılmıştır. Bu kullanılan resmin altına "Çıldır Gölü Kars" diye yazılmıştır. Yüzde 52'si Ardahan'a ait olan, idare yapısındaki yönetim Çıldır Belediyesine ait olan Çıldır Gölüne Kars yazılması bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Bunu şiddetle protesto ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz. Çıldır Gölü Ardahan'ındır.

Gerek Doğu Ekspresi olsun, gerek düzenlenen turlar olsun algı yapılarak Kars tarafında bırakılıyor ve Çıldır tarafına, Ardahan tarafına geçilmiyor. Oysaki daha önce de belirttiğim gibi Çıldır Gölünün yüzde 52'si Ardahan'a aittir. Bu yanlış algının ortadan kalkması, gelen turistlerin de Ardahan tarafına geçmesi, kesinlikle elzem bir durumdur. Zaten işletmelere baktığınız vakit işletmelerin çoğunluğu Çıldır tarafında, yani Ardahan tarafındadır. İşte bu bilette olduğu gibi yazılan bu tür yazılarla bunlar göz ardı edilmektedir. Nasip olursa Çıldır Merkez ve Şeytan Kalesi Seyir Terası ile bu turları buraya getireceğiz. Dolayısıyla bu yanlışlığın acilen düzeltilmesi talep ediyoruz. Düzeltilmediği takdirde yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki
Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki
Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki
Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Piyango, Çıldır Gölü, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgilili" gönderme: Benim şefim seninkinden daha iyi Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı Kayserispor, Chelsea efsanesi Dan Petrescu'yu takımın başına getirdi TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu
Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor         
22:48
İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor         
22:23
Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü         
21:58
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını çıktı FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını çıktı         
21:45
Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı         
21:37
Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar         
21:04
Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi         
20:25
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Şeyma, Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı         
17:36
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 23:28:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei