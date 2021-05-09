Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehit annelerini ziyaret ederek, çiçek ve hediyeler veren Gültak, onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu, taleplerini dinledi.

Mustafa Gültak, Mardin Dargeçit'te, 2 Mart 2016 tarihinde terör örgütüne düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in ailesini, İnönü Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti. Şehidin annesi Gülay Haşimoğlu Şahin, Babası Cafer Şahin ve ağabeyi Halil Şahin ile bir araya gelen Başkan Gültak, aile bireyleri ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Gültak, şehidin annesi Gülay Şahin'e, kadın üreticilerin hazırladığı ve organik ürünlerden oluşan bir sepet ile çiçek takdim etti.

Gültak, 'Anneler Günü' dolayısıyla, Kıbrıs'ta 1983 yılında şehit düşen Onbaşı Naci Bozoğlu'nun, 76 yaşındaki annesi Leyla Bozoğlu'nu da İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Şehit annesi ve yakınları ile sohbet eden Gültak, aileyi daha önce de ziyaret ettiğini hatırlattı, belediye ekipleri tarafından annenin yaşadığı evin tadilattan geçirilerek yenilendiğini ifade etti.

Gültak, gün nedeniyle, engelli bir anne Hüsniye Sağlık'ı da Bahçe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aile bireyleri ile sohbet eden Gültak, kadın üreticilerin hazırladığı organik ürünlerin yer aldığı bir sepet ve çiçekleri de anneye takdim etti.

"Annelerimizi, sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz"

Anneler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ederken, Başkan Gültak ise "Anneler Günü'nde, başta şehit annelerimiz olmak üzere, çocukları için varını yoğunu ortaya koyan kıymetli annelerimizi ziyaret ederek, hal hatırlarını sorduk. Amacımız, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve varsa taleplerini dinleyip, sıkıntılarını çözmek. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit annelerimiz için ne yaparsak yapalım, borcumuzu ödeyemeyeceğimizin de farkındayız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, saygıdeğer annelerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırlıyoruz. Bu duygularla, şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MERSİN