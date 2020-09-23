Son dakika haber... Başkan Özdemir: "Maskenizi takın ve fiziksel mesafeye dikkat edin" - Son Dakika

Pandemi tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Maskenizi takın ve fiziksel mesafeye dikkat edin" sözleriyle vatandaştan alınan önlemlere uyması ve duyarlı davranmasını istedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından yapılan maske denetimine katıldı. Denetimler kapsamında heyet sırası ile Havza Şehirlerarası Otogarı ve Havza Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir yazıhane işletmecilerinden Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasından taviz verilmemesini istedi. Minibüs sürücüleri ve yolcular ile de sohbet ederek kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundular. Heyet daha sonra Havza Küçük Sanayi Sitesinde denetimlerine devam etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bizler pandeminin başladığı günden itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Sizlerden çok şey istenmiyor maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Diğer konularda devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten. Bizler sizler için çalışıyoruz, sizler de bizleri kurallara uyarak destekleyin. Pandemi bitene kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN