Son dakika haber! 'Batı tarzı diyet, bağışıklık sistemini zayıflatıyor' - Son Dakika

Son dakika haber! 'Batı tarzı diyet, bağışıklık sistemini zayıflatıyor'

25.10.2020 13:29
Son dakika haber! 'Batı tarzı diyet, bağışıklık sistemini zayıflatıyor', System.String[]

Son dakika sağlık haberine göre ANKARA'da Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, insanların koronavirüs salgını döneminde yüksek kalorili Batı tarzı diyetleri tercih ettiğini ancak bu diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi.

ANKARA'da Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, insanların koronavirüs salgını döneminde yüksek kalorili Batı tarzı diyetleri tercih ettiğini ancak bu diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, özellikle bağışıklık sistemini zayıflatan Batı tarzı diyetlere karşı uyarılarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede başarının sırrının güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini belirten Dursun, gelişmiş ülkelerde yaygın olan bol kalorili, proteinli ve yağlı gıdalar yönünden zengin Batı tarzı beslenme biçiminin, bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi. Batı tarzı beslenmenin bileşiminde; rafine tahıllar, kurutulmuş ve kırmızı etler, derin yağda kızartılmış yiyecekler, yüksek yağlı ürünler ve rafine şekerler gibi işlenmiş gıdaların yer aldığına dikkat çeken Dursun, "Yüksek enerjili Batı tarzı diyet bağışıklık sisteminin inhibisyonuna yol açmaktadır. Farelerde yapılan çalışmalar, yüksek doymuş yağ tüketimi sonucu akciğer alveoler epitel hücrelerinde enfeksiyon oranının yükselmesiyle ilişkili bulunmuş ve Covid-19 hastaları ile ilişkilendirilmiştir. Doymuş yağlar aynı zamanda oksidatif stresi artırarak, bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Batı tarzı beslenme bağışıklık sistemini zayıflatarak kronik inflamasyonlara neden olmaktadır. Viral enfeksiyonlara karşı savunmayı azaltır. Obezite, diyabet, otoimmün ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip bireylerde kronik inflamasyonlar görüldüğü için, bu kişilerin beslenme biçimi oldukça önemlidir, kontrol altına alınmalıdır. İnsanlar Kovid-19 döneminde mutlu olmak için yüksek kalorili batı tarzı diyetleri tercih ettiler ve bağışıklık sistemleri zayıfladı. Kilo alımı oldu bu süreçte. Bu nedenle batı tarzı beslenme türünde yer alan rafine ürünlerin bırakılması gerekiyor ve besin kalitesi yüksek Akdeniz Diyet Modelini önermekteyiz" dedi.


Son dakika haber! 'Batı tarzı diyet, bağışıklık sistemini zayıflatıyor'

Koronavirüs, Diyetisyen, Diyet, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! 'Batı tarzı diyet, bağışıklık sistemini zayıflatıyor' - Son Dakika

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