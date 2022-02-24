Son dakika haber! Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtımı yapıldı

24.02.2022 19:13
Son dakika haber! Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtımı yapıldı

Son dakika haberi... Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Batman Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İluh deresi ve çevresinde kentsel dönüşüm noktasında iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Çalışmaları şeffaf bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Şahin, "Bu büyük proje ve bir rüya olarak görülen proje artık gerçekleşiyor."dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de sorunun çözümü noktasında herkesin özverili bir şekilde çalıştığını belirtti.

Daha sonra, Kentsel Dönüşüm Müdürü Cengiz Canpolat, projeyle i ilgili sunum yaptı.

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Batman Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Batman'da İluh deresi için yapılacak kentsel dönüşüm projesisin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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