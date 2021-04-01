Son dakika haber... Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin, belediyenin bir yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Batman'ın gündeminde terör yok. Türkiye'nin en güvenli, huzurlu, geleceğe umutla bakan şehirlerinden biri Batman. Dolayısıyla kaybettiğimiz yılları kazanmalıyız. İşte tüm çabamız bu." dedi.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda görevlendirme yapılan belediyenin bir yılda yürüttüğü çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Görevlendirme yapılan 23 Mart 2020'de 414 milyon 562 bin 826 lira borç ile devralınan belediyede bunun 188 milyon 880 bin 683 lirasının ödendiği, 1 yılda 183 milyon 352 bin liralık yatırım yapılarak, büyük kısmı öz kaynaklardan karşılanan 93 projenin hayata geçirildiği, maliyeti 578 milyon 298 bin 331 lira olan 44 yeni projenin de planlamasının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, tüm çabasının Batman'ı hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek, atılan adımların ekmeği ve şehri büyütmek, dolayısıyla ülkeyi hak ettiği yere getirmek için olduğunu söyledi.

Batman'ın yeni ve genç bir şehir olduğunu dile getiren Şahin, 1940'lı yıllarda ilk petrolün bulunmasıyla 17 haneli İluh Mahallesinden kentin 40 yılda inanılmaz bir hızla büyüdüğünü bildirdi.

1990'lı yılların başına gelindiğinde o baş döndürücü büyümenin, o hızlı gelişmenin durduğunu, 1990'lı yılların Batman için acının, kanın ve gözyaşının yılları olduğunu anımsatan Şahin, terör örgütlerinin cirit attığı dönemin kayıp yıllar olduğunu anlattı.

"İş imkanlarını arttıracağız ki geleceğe umutla bakabilelim"

"Batman 1990'nın başında geldiği noktada tahmin ediyorum aynı yıllarda Gaziantep ne idiyse Batman da o civardaydı. Fakat daha sonra Gaziantep, Batman'ı fersah fersah geçti. Çünkü terör nedeniyle Batman on yıllar kaybetti." diyen Şahin, hedeflerinin kaybedilen 10 yılları tekrar kazanmak olduğunu vurguladı.

Artık terörün bittiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Batman'ın gündeminde terör yok. Türkiye'nin en güvenli, huzurlu, geleceğe umutla bakan şehirlerinden biri Batman. Dolayısıyla kaybettiğimiz yılları kazanmalıyız. İşte tüm çabamız bu. Burada belediye, valilik yok. Biz el birliğiyle bir organizmanın uzuvları gibi çalışıyoruz. Bir yıllık çalışmalar sadece belediyenin içerisinde olduğu işlerdir, yoksa bakanlıklarımızın yaptığı devasa faaliyetler de var. Onları buraya almadık. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızdan birinci Millet Bahçesinin açılışında kendisinden talebimiz oldu. Dedik bir külliye yapılıyor, oraya da bir Millet Bahçesi istiyoruz. Batman'ın sadece belediyeyle ilgili bir büyüme hamlesi yok. Batman pek çok alanlarda dev adımlar atıyor."

Şahin, dev adımları kaybettikleri yılları kazanmak için yaptıklarını, bu konuda tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, Belediye, Valilik, Bakanlıklar, milletvekili, il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin el birliğiyle çalıştığını bildirdi.

"Bu sayede de bir yılda gerçekten, bazılarının 'olamaz, rakamlarda hata var' diyorlar ya, inanamıyorlar. 182 milyon lira borç ödediğimizi, aynı zamanda da milyonlarca lira yatırım yaptığımızı akılları almıyor." ifadelerini kullanan Şahin, ekmeği büyütmek için çalıştıklarına dikkati çekti.

Şehirde artık terörün bittiğini, ama şehrin sorunlarının bitmediğini dile getiren Şahin, e n önemli sorunun işsizlik olduğunu aktardı.

Ekmeği büyüteceklerini ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş imkanlarını arttıracağız ki geleceğe umutla bakabilelim. Bu hususta her platformda çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sanayiyi geliştirmek için organize sanayi başta olmak üzere her platformda çalıştık. Geldiğimde 5 bin 800 istihdam vardı organize sanayi bölgesinde şu anda 7 bin istihdama ulaştık. İnşaatı devam eden sanayi tesisleri bittiğinde 10 bin olacak. 72 parsellik son genişlememiz de bitti. 1 ay içerisinde parsellerimizi dağıtacağız. Onları da devreye aldığımızda 25 bin istihdamı sadece organize sanayi kendi başına karşılayacak."

Tekstili geliştirmek için çalıştıklarını bildiren Şahin, şu anda tekstilde Batman'da 25 bin istihdamın olduğunu, 30 bine doğru gittiklerini anlattı.

Belediye olarak kadın ve engellilere iş geliştirme merkezi oluşturduklarını, sadece erkeklerden oluşan bir müteşebbis ekip istemediklerini söyleyen Şahin, "Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı kadın sayımız yüzde bir bile değil. Kadın girişimcilerimizi ekonomimize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Tarıma destek

Tarımı çok önemsediklerini, kentin en kıymetli gelir kalemlerinden birinin tarım olduğunu belirten Şahin, verimli toprakların bulunduğunu, en güzel tarımın yapıldığına işaret etti. Tarımı geliştirmek için çok ciddi çaba içerisinde olduklarını, tarımı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şöyle dedi:

"Fidan dağıtımları, sera naylonu dağıtımlarımızı yapıyoruz. Çok sayıda desteklerimiz var. Ayrıca yeni ürünlerin de denenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Lavanta başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerin Batman'da denemesi eğer iyi verim alınırsa yapılmasını ve böylece çiftçimizin gelirinin artması bizim için çok önemli. Çünkü çiftçi gülerse bütün ülke güler."

Hasankeyf ilçesinin çok önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturulduğunu, bütün bakanlıkların çalıştığını anlatan Şahin, ilçede büyük bir Millet Bahçesi, kent meydanı, arkeopark, şark vadisi projelerinin hazır olduğunu, ayrıca restorasyon, kazı ve ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Yeniden sıkı tedbirler almak durumunda kalacağız"

Şehri geliştirmek için gayret ederken bir yandan da tehditlerle de uğraştıklarını dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük tehdit salgın. Kovid-19'la mücadelede de tüm kaynaklarımızla mücadele ettik. Yakın zamana kadar mavi listedeydik. En iyi üç il arasına girdik ancak havanın ısınması, sirkülasyonun artmasıyla vatandaşlarımızın da bir miktar rehavetle beraber rakamlarımız yükseliyor. Yeniden sıkı tedbirler almak durumunda kalacağız. Bu konuda da toplantı yaparak yeni tedbirler konusunda çalışacağız. 24 Mart'ta belediyeyi aldık. İlk yaptığımız şey bir envanter çıkarmak oldu. Bu o kadar basit olmadı. Çünkü maalesef kurumsal kültür belediyede hak getire vaziyetteydi. Bunu oturtabilmek için epeyce gayret sarf ettik."

Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.