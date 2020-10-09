Son dakika haber... Bayram Bektaş: "Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak" - Son Dakika

Son dakika haber... Bayram Bektaş: "Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak"

09.10.2020 12:37
Son dakika haber... Bayram Bektaş:

Gelen son dakika haberlerine göre Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Bayram Bektaş, ligde oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Bayram Bektaş, ligde oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, Covid-19 testinden geçtikten sonra Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün bir futbolcuda Covid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatan Teknik Direktör Bayram Bektaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dün üzücü bir haber aldık Covid ile alakalı. Bir oyuncumuz pozitif çıktı. Haliyle de grup tedirgin oldu. Bu sabah da tekrar test yaptırdık. İnşallah yayılmamıştır. Hepsi ailesini, çocuklarını, buradaki ortamı düşünüyor. Bugün inşallah test sonuçlarında hepsi negatif çıkar, aynı ortamda çalışırız" dedi.

"Çok iyi bir kadroya sahip olduk"

Başkan Berna Gözbaşı'nın gayretleriyle çok kaliteli bir kadro oluştuğunu aktaran Bektaş, "Lig başladı; 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. Özellikle son maçla alakalı kendi sahamızda verdiğimiz 3 puanın telafisi için gitmiştik. Bunu da başardık, çok iyi bir mücadele oldu. Transferin son gününde iki tane daha oyuncu katıldı, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bizlere mutlaka artı sağlayacaktır. Takım bütünlüğünü sağladık, iki tane oyuncumuz hala sakat. Pedro dönmek üzere, herhalde yarın ya da diğer gün takıma katılır. Umarım biran önce takım bütünlüğünü sağlarız, kendi oynamak istediğimiz oyunu daha net şekilde sahaya yansıtırız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro oluştu. Bunda da en büyük pay başkanımındır. Belki de kimsenin aklından geçmeyecek transferler gerçekleşti. Bugün transfer kapandığında bakıyoruz ki bunu başarabildi. Mutluyum, iyi bir kadroya sahip olduk" şeklinde konuştu.

"Tek düşüncemiz maçı kazanmak"

Evlerinde oynayacakları DG Sivasspor karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini sözlerine ekleyen Bektaş, "Şimdi tek düşüncemi Sivasspor. Sivas da çok iyi kadroya sahip, çok iyi transferler yaptı. Ama biz de sahamızda maçımızı kazanıp puanımızı 9 yapmak. Tek düşüncemiz maçı kazanmak. Bu arayı da fırsat bilip çalışmalarımıza yükleniyoruz, yüklemelerimizi yapıyoruz. Şuana kadar her şey iyi gidiyor Allah'a çok şükür" ifadelerini kullandı.

"Kümede kalmak için gelmem bir takıma"

Geçtiğimiz sezonun travmasını atlattıklarını, küme düşme hattından uzak, oyunuyla, tarzıyla lige damga vuran bir Kayserispor hedeflediklerini ifade eden başarılı teknik adam, "Üzgünüm, hep dolu taraftara oynamak istiyorum. Deplasmanda da olsan bir heyecandır, içeride oynadığında da zaten kendi taraftarının önünde oynuyorsun. En üzgün olduğum şey taraftarımızdan mahrum kalmamız. Çünkü gerçekten çok iyi bir takım oluşuyor, bunu tribünde izlemek çok daha farklı renk katıyor. Futbolcu grubu için de çok heyecanlı oluyor. Hedef olarak başkanımızla sezon başında konuştuğumuz gibi; küme düşme hattından uzak, ilk 10'un içerisinde yerimizi belirleyelim. Zaten sonuçlar bizi bir yere getirecektir. Her geçen gün hedefimizi koyarız. Kümede kalma çok ucuz şeyler, kümede kalmak için gelmem bir takıma. Mutlaka geçen senenin travması var. Bunu sildik bir kere, o algı bitti. Şimdi yeni bir hedef, yeni bir heyecan, yeni bir kadro. 'Kayserispor'un bu lige renk katan, oyunuyla, tarzıyla, duruşuyla, centilmenliğiyle ve mücadelesiyle damgasını vurmasını istiyorum' dedim başkanıma. Küme düşme hattından uzak, rahat olmamız için çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika haber... Bayram Bektaş: Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak
Son dakika haber... Bayram Bektaş: Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak
Son dakika haber... Bayram Bektaş: Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak
Son dakika haber... Bayram Bektaş: Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak
Son dakika haber... Bayram Bektaş: Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Bayram Bektaş: 'Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak' - Son Dakika Spor

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