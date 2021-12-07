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Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti - Son Dakika

Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti

07.12.2021 17:17
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti

Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması'nda, Bünyamin Kahveci (53) ile oğlu Hasan Kahveci (21) birlikte yemin edip, bir günlüğüne asker oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması'nda, Bünyamin Kahveci (53) ile oğlu Hasan Kahveci (21) birlikte yemin edip, bir günlüğüne asker oldu.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle bugüne kadar askerlik yapamayanlar için 'Temsili Askerlik Uygulaması' yapıldı. Kumköy Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirilen törene Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, karakol komutanları, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

ASKERLİK GURURUTörende bayrak ve silah üzerine yemin eden Bünyamin Kahveci ile oğlu Hasan Kahveci ve Yasin Sarıkaya'ya (21) terhis belgesi ile plaketini Kaymakam Demir, Başsavcı Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Tunç verdi. Askerlik gururunu yaşayan engelli bireyler pasta kesti. 1 günlüğüne temsili askere alınan engelli vatandaşlar, yemin töreninin ardından jandarma motosikletlerinden anons yaptı. Temsili olarak nöbet tutan engelli bireyler, nöbet devir teslimini de gerçekleştirdi.Temsili askerlik yapan Bünyamin Kahveci, "53 yaşından sonra bu göreve başladım. Hep içimdeydi, bugüne nasip oldu. Vatan, millet sağ olsun. Allah, devletimize, milletimize, askerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.Babasıyla yemin eden Hasan Kahveci ise, "Heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum komutanlarımıza. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" dedi.

Ailesine asker selamıyla poz veren Yasin Sarıkaya da çok mutlu olduğunu belirterekti. Sarıkaya askerlere hayırlı tezkere almalarını diledi.


Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti
Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti

Dünya Engelliler Günü, Hasan Kahveci, Manavgat, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti - Son Dakika


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