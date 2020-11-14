Son dakika! Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika! Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi
14.11.2020 10:07
Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.
BEYOĞLU'nda koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücüler ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Kasımpaşa üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, otobüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.
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