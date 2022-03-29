Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

29.03.2022 21:16
Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşını ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için...

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, Ukrayna- Rusya savaşını ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını desteklemen çabalarını görüştü.

Beyaz Saray, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler." ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, hem Ukrayna içinde hem de diğer ülkelere sığınan Ukraynalı sığınmacılara insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdikleri belirtilen açıklamada, "Liderler, Mariupol'daki sivillere insani yardım ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut sıkıntılar ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar." denildi.

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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika


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