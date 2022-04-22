Son dakika haber: BM'den Tunus Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu kararına tepki - Son Dakika
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Son dakika haber: BM'den Tunus Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu kararına tepki

22.04.2022 21:32
Son dakika haber: BM'den Tunus Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu kararına tepki

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atanabilmesini mümkün kılan kanun değişikliği nedeniyle uyardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atanabilmesini mümkün kılan kanun değişikliği nedeniyle uyardı.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Eri Kaneko, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun tek kişi tarafından belirlenecek olmasının, "Tunus'u demokrasiden uzaklaştırabileceğini" söyledi.

Kaneko, "Tunus'ta diyaloğun devam etmesini umuyoruz. Böyle bir diyaloğu sürdürmek, Tunus'un demokrasiden uzaklaşan bir yola kaymasını engelleyecektir." dedi.

Tunus Resmi Gazetesinde bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilerek kurul başkanı ve diğer 7 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilebileceği ilan edildi.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclis'in seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda 6 yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM'den Tunus Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu kararına tepki - Son Dakika


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