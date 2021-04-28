Son dakika haber: BM Güvenlik Konseyinden "çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması" kararı - Son Dakika

Son dakika haber: BM Güvenlik Konseyinden "çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması" kararı

28.04.2021 10:51
Son dakika haber: BM Güvenlik Konseyinden

Edinilen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde okullar, hastaneler, elektrik şebekeleri, su kaynakları ve sivil gereksinimlere yönelik diğer altyapının korunmasına yönelik karar aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde okullar, hastaneler, elektrik şebekeleri, su kaynakları ve sivil gereksinimlere yönelik diğer altyapının korunmasına yönelik karar aldı.

Konseyin bu ay dönem başkanlığını yürüten Vietnam'ın öncülüğünde 65 ülkenin desteğiyle önerilen karar tasarısı, dün çevrim içi düzenlenen oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda sivilleri temel gereksinimlerinden yoksun bırakmaya yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği belirtilerek Suriye'den Afganistan'a, Ukrayna'dan Güney Sudan'a çatışan taraflara karara uymaları, sivil altyapıları hedef alan eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Karara öncülük eden Vietnam'ın Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, ülkesinin 1955-1975 arasındaki Vietnam Savaşı sırasında doğal çevreye ve sivil altyapıya verilen zararlarını uzun süre yaşadığını anımsatarak "Genelde çatışmaların sonuçlarını doğrudan şiddet kurbanlarının sayısıyla ölçüyoruz ancak temel altyapıya verilen yaygın zarar da eşit derecede yıkıcı oluyor. Örneğin uzayan çatışmalarda çocuklar saldırılardan çok temiz su ve sterilizasyonun bulunmamasına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da son 20 yılda dünyanın savaş hukukunu hiçe sayan ulus aşırı terör örgütlerinin yükselişine tanıklık ettiğini vurgulayarak "Bu örgütler nihilist ideolojilerini sivillere yönelik insanlığa sığmaz şiddet eylemlerini meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Hükümetler ve diğer silahlı güçler de bu eylemleri 'aynısını yapmaya davetiye' olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lowcock, DEAŞ'ın Ocak 2016'da kuşattığı Halep şehrinin su kaynaklarını kesmesini, Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 2020'de Borno eyaletinin Maiduguri bölgesinde bir pirinç tarlasında çalışan 110 çiftçiyi katletmesini, Güney Sudan'da 2013'te başlayan iç savaşta hükümet ve muhalefet güçlerinin sivillerin gıda stoklarını ve hayvanlarını yağmalamasını ve Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda çiftliklerin ve sivil altyapının hedef alınmasını, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda su kaynaklarına ve sivil altyapıya yönelik eylemleri örnek gösterdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, hastaneler, Vietnam, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BM Güvenlik Konseyinden 'çatışma bölgelerinde sivil altyapının korunması' kararı - Son Dakika


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