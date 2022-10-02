Son dakika haber! (Görüntülerle) BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON İDDİALARINA 4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! (Görüntülerle) BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON İDDİALARINA 4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

02.10.2022 13:54
Son dakika haber! (Görüntülerle) BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON İDDİALARINA 4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberi: BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin,"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2'si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

17 FARKLI ADRESE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü: -------------Operasyondan görüntüler-Ele geçirilenler-Gözaltına alınanlar


- İstanbul
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Son Dakika | İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU: 5 GÖZALTI Son Dakika | İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! (Görüntülerle) BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON İDDİALARINA 4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! (Görüntülerle) BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON İDDİALARINA 4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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