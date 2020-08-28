Son dakika haber: Bozüyük zabıtasına 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

BİLECİK'in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden 1 görevlide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olabileceği değerlendirilen 14 kişilik personel evlerinde karantinaya alındı.

Bozüyük Belediye Başkanlığı'na bağlı Zabıta Müdürlüğü'nden 1 görevliye, koronavirüs belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Zabıta görevlisi, hastanede tedaviye alınırken, yapılan filyasyon çalışması sonucu temaslı olduğu değerlendirilen 14 kişilik personel de evlerinde karantinaya alındı. Zabıta personeline destek vermek isteyen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık ve Vedat Kazıcı ise zabıta yelekleri giyerek, kent merkezindeki araçlara yemek dağıttı.