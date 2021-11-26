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Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi - Son Dakika

Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi

26.11.2021 14:43
Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi

Son dakika haberi... Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Üsküp plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada ölenlerin sayısı, 45 olarak güncellendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Üsküp plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada ölenlerin sayısı, 45 olarak güncellendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Milli Soruşturma Servisi Müdürü Borislav Sarafov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada incelemelerin sürdüğünü belirterek "Otobüsün kalıntılarında bir çocuk cesedi daha bulundu." dedi.

Sarafov, edinilen son bilgilere göre, otobüsün 23 Kasım'da yerel saatle 21.15'te Kapıkule'den gelerek Bulgaristan'a Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığını, araçta seyahat eden kayıtlı yolcuların sayısının 52 olduğunu, 45 kişinin yaşamını yitirdiği kazada sağ kalanların sayısının da 7 olduğunu açıkladı.

Bu arada Kuzey Makedonya'ya giden Bulgar soruşturma yetkilileri, 28 Kasım'a kadar orada kalarak kazada ölenlerin akrabalarından DNA örnekleri alacak.

Uzmanların, Bulgaristan'a dönmesinin ardından cesetlerin kimliği belirlenecek ve cenazeleri en kısa zamanda Kuzey Makedonya'ya gönderilecek.

Kazayla ilgili Bulgar makamları yaptığı ilk açıklamada, Sofya'nın batısında, 23 Kasım'da, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 46 kişinin yanarak öldüğü bildirmiş, dün ise bu sayı 44 olarak kayda geçmişti.

Bulgaristan, Makedonya, Üsküp, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 45 olarak güncellendi - Son Dakika
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