BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI

27.11.2020 14:43
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI, System.String[]

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Bir süredir Kovid-19 nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki  Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti.  Zülkarneyn Kısık için Eyüpsultan Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu, Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Cenaze töreninrde Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık'ın eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık taziyeleri kabul etti.  Kısık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Tokmaktepe Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------Cenaze namazının kılınması-Cenazenin omuzlarda cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar


BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI

Büyükçekmece, Cumhuriyet, Bakırköy, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika


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