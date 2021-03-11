Son dakika haber! Çad'ın Ankara Büyükelçisi Guet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Çad'ın Ankara Büyükelçisi Guet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat'ı ziyaret etti Açıklaması

11.03.2021 18:19
Son dakika haber! Çad'ın Ankara Büyükelçisi Guet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat'ı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini dünyadaki birçok ülkeden daha iyi yönettiğini söyledi.

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini dünyadaki birçok ülkeden daha iyi yönettiğini söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret eden Guet, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 1400 Çadlı öğrenciden 918'inin KBÜ'de olduğunu anımsattı.

Öğrencilerle görüşme yapmak için sık sık Karabük'e geldiğini anlatan Guet, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çok fazla ziyaret gerçekleştiremediğini kaydetti.

Guet, Türkiye'nin salgın sürecini çok iyi yöneten bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, pandemi sürecini dünyadaki birçok ülkeden daha iyi yönetti. Çok güçlü ülkeler, bu süreci Türkiye kadar iyi yönetemedi. Bundan dolayı Allah'a şükrediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gördük. İnşallah pandemiden bir an önce kurtulacağız." diye konuştu.

Kardeşliğin zor zamanlarda belli olacağına işaret eden Guet, "Bu süreçte Türkiye, Çad'ın yanında olduğunu gösterdi. İki uçak sağlık malzemesi Çad'a gönderildi, müteşekkiriz. Bu Türkiye ile Çad arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye her konuda Çad'ın yanında"

Guet, Türkiye'nin her konuda Çad'ın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle de eğitim konusunda. Bir ülke eğitim konusunda yardım ediyorsa, her şeyini ona vermiş demektir. 2019 yılında Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno'ya, Karabük Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Hem size teşekkür etmek hem de buradaki öğrencilerimizi takip etmek için geldik. Ailelerinden ayrılıp buraya gelen öğrenciler önce Allah'a, sonra size emanet. Öğrencilerimizle görüştük. Onlara hem bulundukları bölgenin hem de üniversitenin kurallarına uymaları, gerekli dikkati göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk."

Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gönlümde Çad'ın ve Çadlı öğrencilerin her zaman ayrı yeri var. Onlar bizim çocuklarımız. Öğrenim gördükleri süre boyunca her türlü sorunlarında yanlarındayız." dedi.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da hazır bulundu.

Büyükelçi Guet'e ziyareti sırasında Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği eşlik etti.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.

cumhurbaşkanı, Karabük, Ankara, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çad'ın Ankara Büyükelçisi Guet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat'ı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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