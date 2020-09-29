Son dakika haber: Çanakkale'de ecdadın kahramanlığı çocuklara anlatılacak - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların çocuklara aktarılması amacıyla "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolle, Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için iki kurum arasında bilgi, belge paylaşımının artırılması, teknik anlamda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca protokolle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin, doğal dokusunun, gelecek kuşaklara aktarılması ve Çanakkale ruhunun işlenerek kalıcı eserlerin ortaya çıkarılması amacıyla çocuklara yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Protokol, Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak tarafından imzalandı.