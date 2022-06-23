Son dakika haber... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu

23.06.2022 15:55

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldüğü ortaya çıktı Feci kazada ölen sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda önünde seyir eden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü...

Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu

Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldüğü ortaya çıktı

Feci kazada ölen sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP - Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda önünde seyir eden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Ailenin, hükümlü olan çocuklarını ziyaretten memleketleri Şanlıurfa'ya dönerken kaza yapması ve kazada baba Ömer Öztunç'un ölmesi ise yürekleri burktu.

Kaza, dün akşam saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Ömer Öztunç idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden Kadir K. kontrolündeki 27 AGF 302 plakalı tırın altına girmişti. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Ömer Öztunç olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi ise yaralanmıştı. Tır sürücüsü Kadir K. ise gözaltına alınmıştı.

Feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu

Yaşanan feci kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Ailenin, hükümlü olan çocuklarını ziyaretten memleketleri Şanlıurfa'ya dönerken kaza yapması ve kazada baba Ömer Öztunç'un ölmesi yürekleri burktu. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Feci kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cenaze, sabah saatlerinden Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu - Son Dakika

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