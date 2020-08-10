Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik rakamları açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini eleştirerek, "Halkın yüzde 81'inin güvenini kaybetmiş olan TÜİK'in açıkladığı verilerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerinin her zamanki gibi tutarsızlıklarla dolu olduğunu öne sürerek, dünyanın hiçbir yerinde istihdam azalırken işsizliğin azalmayacağını belirtti.

TÜİK'ün verilerine göre dünyada hem istihdamı düşürüp hem işsizliği azaltan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir istatistik kurumundan çıkan ve inandırma kurumuna dönüşen TÜİK, istihdamın geçen yıla göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye düştüğünü söylerken aynı zamanda da işsizliğin 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indiğini açıklıyor. Halkın yüzde 81'inin güvenini kaybetmiş olan TÜİK'in açıkladığı verilerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Göreve henüz birkaç ay önce başlamış olan TÜİK başkanı, verilerin inkarına ve saptırmasına dayanan düzenin devamcısı olmak istemiyorsa görevinden derhal istifa etmelidir."

"TÜİK verileri uluslararası işsizlik hesaplama yöntemlerine göre yetersiz kalmakta"

TÜİK'in mayıs ayında işsizlik oranını yüzde 12,9 olarak açıklarken, verilerin içerisinde gizli olan detayları bilerek göz ardı edip gerçek işsizliği de buna uygun olarak hesapladığının altını çizen Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"3 milyon 826 bin kişi olan dar işsizliğe ek olarak TÜİK, iş bulma ümidini yitirmiş ve çalışmaya hazır olan 4 milyon 713 bin kişiyi işsiz saymamaktadır. Zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdam edilen 1 milyon 920 bin kişi ve ayrıca belirli bir sezon çalıştıktan sonra yine işsiz duruma düşecek olan 112 bin mevsimlik çalışanı TÜİK işsiz olarak nitelendirmemektedir. TÜİK verileri uluslararası işsizlik hesaplama yöntemlerine göre yetersiz kalmaktadır ve gerçek işsizliği açıklamamaktadır. Bir kişinin istediği rakamları halka gerçek veri olarak açıklamak suçtur. Türkiye uçuşa değil, sürekli irtifa kaybederek düşüşe geçiyor."