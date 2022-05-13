Son dakika haber: Çinli Bakan Vang: "Ne savaş ne de yaptırımlar çatışmaların çözümünde doğru yol" - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna krizinin çözümünde ne savaşın ne de yaptırımların doğru yöntem olmadığını, barış görüşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile telefon görüşmesinde, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kofod, görüşmede ülkesinin Çin'in çatışmanın uzayarak insani bir felakete dönüşmesinin önlenmesi için nüfuzunu kullanmasını umduğunu, ateşkes ilan edilmesi ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Vang, Danimarkalı mevkidaşına yanıtında, Çin'in krizin başlangıcından bu yana barış görüşmelerini teşvik etmek ve gerilimi düşürmek için kendi usulünce gayret gösterdiğini belirterek, "Ne savaşın ne de yaptırımların çatışmaların çözümü için doğru yol olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Avrupa ülkelerinin Ukrayna sorunuyla ilgili endişelerini anladığını ifade eden Vang, "Çatışmanın uzamasının ve yayılmasının önlenmesi için ülkeler arasında sinerji yaratılması en acil ödev. İlgili kesimler soruna her iki tarafın karşılıklı meşru kaygılarını giderecek temelde çözüm bulunması için siyasi irade ve kararlılık göstermeli. Uluslararası toplum da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için elverişli ortamı sağlamalı, siyasi çözüm için gereken alanı açmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı Bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ayrıca, " Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair ciddi kaygılarını yinelediğini" ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Sincan ve insan hakları konusundaki değerlendirmelere yer verilmedi.