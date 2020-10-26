Son dakika haber... Covid-19 belirsizlikleriyle değerli metaller düştü

Küresel düzeyde Covid-19 vakalarının hızla artmasının yarattığı ekonomik görünümdeki belirsizliklerin etkisiyle, değerli metaller genel olarak düştü.

Başta ABD, İtalya, Fransa ve Rusya olmak üzere, birçok ülke son günlerde Covid-19 vakalarında yüksek artışlar bildirdiler.

Diğer yandan, ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri de yeni bir Covid-19 destek paketi üzerindeki görüşmelerini sürdürürken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Pazartesi günü ilerleyen saatlerde paket üzerinde bir anlaşmanın açıklanabileceğini duyurdu.Belirsizlikleri artıran bu gelişmelerle, altın 1,902.84 dolar ile yataya yakın işlem görürken, gümüş yüzde 1.59 düşüşle24.23 dolara geriledi.

Paladyumun on fiyatı da yüzde 1.01 düşüşle 2,367.40 dolara gerilerken, platinin ons fiyatı da yüzde 1.68 düşüşle 890.31 dolar ile 900 doların da altına geriledi.