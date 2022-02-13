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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var" - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var"

13.02.2022 14:19

Son dakika haberlerine göre AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon bağlantısını duyurması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak yaptığı konuşma SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...

AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon bağlantısını duyurması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak yaptığı konuşma SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yapmamız gereken en önemli şey, 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık, duymayanlara duyurmaktır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var." dedi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var

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Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, Çiğdem Karaaslan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var" - Son Dakika
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