Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama törenine canlı bağlandı: (1) - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama törenine canlı bağlandı: (1)

23.01.2021 17:51
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama törenine canlı bağlandı: (1), System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak ellerindeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlı olduklarını belirterek, "Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak ellerindeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlı olduklarını belirterek, "Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin GAP'ın en önemli projelerinden biri olduğunu, bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi'nin sulama kapasitesi itibarıyla da ülkenin Atatürk Barajından sonraki en büyük tesisi olduğunu belirten Erdoğan, Silvan Projesi'nin kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

Erdoğan, Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki mümbit ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış beklediklerini dile getirerek, bunun da vatandaşların gelirlerinin aynı nispette yükseleceği anlamına geldiğini ifade etti.

İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projelerin Türkiye için de büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz."

"Başlar Barajı 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir eserdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hala proje çerçevesinde 263 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak tesislerin inşa halinde olduğunu ifade ederek, bu yılın sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmeye başlanacağını söyledi.

Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini süratle bitireceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajımızın sulama tesislerinin yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. Yağmurlama ve damlama sistemiyle inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. İlave istihdamı 5 bin kişi, yıllık ilave kazancı 29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı'nın, Bismil ve Silvan'ın köylerine hayırlı olmasını diliyorum.

Açılışını yapacağımız Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir. Sulama tesisleri bu yıl hizmete girecek bu barajın, Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ergani'mize kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yapacağımız bir diğer eser de içme suyu arıtma tesisleridir. Dicle Barajından alınacak suyu, Ergani ilçemize aktaracak bu tesisin isale hattı 2018'de tamamlanmıştı. Pompa istasyonu ve deponun da inşasıyla belediye tarafından işletilmeye başlanan bu tesis 9 köyüyle birlikte ilçemizin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir. Bu tesisin de Ergani'ye hayırlı olmasını diliyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Barajı, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama törenine canlı bağlandı: (1) - Son Dakika


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