Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Giresun'daki sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunacak.

Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerde bulundu. Sel mağdurları ile görüşen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra telefonla köy halkı ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakikaten Giresun birçok ilçesi ile büyük bir felaketi yaşadı. Nasip olursa inşallah Pazartesi günü bende Giresun'da olacağım. Oraya gelerek son durumları yerinde tespit edelim. şuan itibariyle verilen destekler bir yana vereceğimiz destekleri sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla süreci atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)