Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidecek
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Giresun'daki sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Giresun'daki sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunacak.
Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerde bulundu. Sel mağdurları ile görüşen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra telefonla köy halkı ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakikaten Giresun birçok ilçesi ile büyük bir felaketi yaşadı. Nasip olursa inşallah Pazartesi günü bende Giresun'da olacağım. Oraya gelerek son durumları yerinde tespit edelim. şuan itibariyle verilen destekler bir yana vereceğimiz destekleri sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla süreci atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun