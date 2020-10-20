Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar - Son Dakika

Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar

20.10.2020 09:49
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar, System.String[]

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek kundaklayan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlayan DEAŞ'lı teröristin yakalanmasında emeği geçen 23 polis memuruna İnegöl Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek kundaklayan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlayan DEAŞ'lı teröristin yakalanmasında emeği geçen 23 polis memuruna İnegöl Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi verildi. Polislerin 5 kilometrekarelik alanda 350 güvenlik kamerasını izleyerek bombacıyı tespit ettiği ve yakalanmasını sağladığı öğrenildi.

Kaymakamlık tarafından verilen başarı belgeleri İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir tarafından 23 personele düzenlenen törenle Polis Merkezinde takdim edildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 5 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Kamera kayıtlarından birisinde kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde gözaltına aldı. Şüpheli M.A.'nın kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği öz çekimlerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları, DEAŞ terör örgütüne telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti.

Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi.

Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben DEAŞ örgüt üyesiyim. 5 işyerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Suriye'de 1 yıl boyunca DEAŞ için çatıştım. 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip orada kendimi patlatmaktı" dediği öğrenildi.

Ayrıca zanlı M.A.'nın PKK ve DEAŞ üzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.

Deaş'lı bombacı sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. - BURSA

Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar

İnegöl, Ateşe, Bursa, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı
Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur         
09:51
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı         
08:06
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 10:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Deaş'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei