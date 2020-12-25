Son dakika gündem: "Dijital reklamcılık" yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika

Son dakika gündem: "Dijital reklamcılık" yeni gelir kapısı olacak

25.12.2020 11:05

Son dakika haberler: Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği ve İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası işbirliği ile hayata geçirilen "Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Evrilme Çalışması" projesi kapsamında 450 kişiye 6 ay boyunca eğitim verilecek.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği ve İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası işbirliği ile hayata geçirilen "Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Evrilme Çalışması" projesi kapsamında 450 kişiye 6 ay boyunca eğitim verilecek.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği ve İstanbul Reklamcılar Odası, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2020 yılı sosyal girişimcilik temalı destek programı kapsamında, "Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Evrilme Çalışması: Bir Sosyal Girişimcilik Öyküsü" adlı projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında İstanbul Reklamcılar Esnaf Odasına bağlı 300 esnaf ile gençler, sığınmacılar ve engellilerden oluşacak 150 kişilik gruba metin yazarlığı, ürün fotoğrafçılığı, sosyal medya yönetimi gibi eğitimler verilecek.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın yararına olacak her tür çalışmanın destekçisi olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde e-ticaretin öne çıktığına değinen Yılmaz, bu alanda da eğitime ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Proje kapsamında verecekleri eğitimlerle esnafın bu yönünü tamamlayacaklarını belirten Yılmaz, "Esnafımız bu eğitim kapsamında yeni nesil reklamcılık öğrenecek." dedi.

"Sosyal medya aracılığıyla dijital dünyaya açılacaklar"

İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele ise derslerin online verileceğini söyledi.

Esnafın markasının reklam ve pazarlama faaliyetleri için ciddi bütçe ayırması gerektiğine işaret eden Şele, "Esnafımız bu eğitim sayesinde bir ajansa ihtiyaç olmadan kendi ürün ve markasını sosyal medya aracılığıyla dijital dünyaya açmış olacak." diye konuştu.

Projeyle ilgili hedeflerinin istihdamı artırmak ve esnafın gelişen teknolojide geri kalmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şele, isteyenlerin projeye internet siteleri üzerinden başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Akademi Sertifikası

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Genel Sekreteri Emre Özcan da projeyi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası ve İçişleri Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiklerini anlattı.

Proje ile dijital reklamcılığın nasıl bir gelir kapısı haline geldiğini katılımcılara anlatabilmeleri için bir fırsat sunduğunu vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Eğitimler 28 Aralık'ta başlayacak. 18 Mart'a kadar 3 aylık bir eğitim periyodu olacak. 18 Mart'tan 21 Haziran'a kadar bir eğitim daha olacak. Toplam 6 aylık bir eğitim süreci var. Eğitimlerde 2 farklı grup olacak. Mümkün olan en fazla kişiye eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Esnaf ve dezavantajlı grupları da bu projeye dahil ettik. Dezavantajlı gruplardan kastettiğimiz engelliler, sığınmacılar, ne eğitim de ne de işte yer alabilen gruplar. Bunları bu projenin içine dahil ederek, onları hem meslek sahibi yapmaya hem de kariyerlerine ekstra nitelikli bir iş becerisi eklenmesine fırsat sağlamaya çalışıyoruz."

Projede hem engellilere istihdam sağlamayı hem de esnafın yeni nesil reklamcılığın kurallarını ve tekniğini öğrenmesini amaçladıklarının altını çizen Özcan, katılımcılara profesyonel kamera ve cep telefonuyla ürün fotoğrafçılığı konusunda da eğitim verileceğini kaydetti.

Özcan, eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Akademi Sertifikası verileceğini sözlerine ekledi.

Son dakika gündem: Dijital reklamcılık yeni gelir kapısı olacak
Son dakika gündem: Dijital reklamcılık yeni gelir kapısı olacak
Son dakika gündem: Dijital reklamcılık yeni gelir kapısı olacak
Son dakika gündem: Dijital reklamcılık yeni gelir kapısı olacak

Girişimcilik, Esnaf Odası, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Dijital reklamcılık' yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika


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