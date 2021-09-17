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Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu - Son Dakika

Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu

17.09.2021 09:48

Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu Adana polisi e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verip, 34 kişinin kimlik bilgileriyle 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-koca ile kadının 2 kardeşi yakaladı Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı...

Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu

Adana polisi e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verip, 34 kişinin kimlik bilgileriyle 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-koca ile kadının 2 kardeşi yakaladı

Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi

ADANA - Adana polisi e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verip, 34 kişinin kimlik bilgileriyle 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-koca ile kadının 2 kardeşi yakaladı. Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

Adana'da bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonun, 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için kendisini doktor olarak tanıtan ilan sahibi E.D. ile irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan E.D., "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, "Sen bize 6 bin TL gönder. Fazladan 3 bin 500 TL'yi senin hesabına geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin" diye cevap verdi. Daha sonra E.D., 6 bin TL daha gönderen vatandaşı arayıp, kimlik bilgilerini de isteyip, "Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor" dedi. Bunun üzerine E.D.'ye 10 bin TL daha gönderen vatandaşın hesabına 15 bin 500 TL para yattı. Aradan geçen zamanın ardından satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan vatandaşa, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.

Dolandırıldığını anlayan vatandaşın Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.'nin Kahramanmaraş'ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C. (34), eşi Habibe C. ile kardeşleri Latif T. ve Hicret T. olduğunu belirledi.

Şüpheli Habibe C.'nin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Polis zanlıların e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verdikten sonra vatandaşların güvenini kazanıp kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.'den şikayetçi olduklarını ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi.

Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi. Bu filmde demir satmaya giden bir kişi parayı bir kuyumcunun hesabına yatırtıp, demir satmadan altın alıyordu. Bu sistemde ise zanlılar dolandırdıkları kişinin paralarını daha dolandırdıkları kişinin hesabına yatırarak güven kazanıp kimlik bilgilerini çalarak kredi çekiyor. Bu sisteme de dijital sazan sarmalı ismi veriliyor.

Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.'nin hesabında 3 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.'nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.'ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi. Şüphelilerin Düzce'de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, Habibe C.'nin içerisinde 1.3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemleri devam ediyor.

Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu
Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu

Kıvanç Tatlıtuğ, Türk Lirası, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana polisinden 'dijital sazan sarmalı' operasyonu - Son Dakika
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