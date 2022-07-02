Zehra Gürses kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Alınan bilgiye göre, M. Ş. K.'nın idaresindeki 33 PG 184 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar ile araç arasında sıkışan Zehra Gürses çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu - Son Dakika

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