Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu

02.07.2022 15:45
Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan okulun önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M. Ş. K.'nın idaresindeki 33 PG 184 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar ile araç arasında sıkışan Zehra Gürses çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehra Gürses kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Başkan Vahap Seçer: 'Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor' Başkan Vahap Seçer: 'Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor'
Kaynak: İHA

82 Evler Mahallesi, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:10 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement