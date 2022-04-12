Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

12.04.2022 20:29

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan'da meydana gelen saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, şüphelilerden M.K. ve B.K. olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldukları bildirildi.

Olaya ilişkin başka şüphelilerin olduğu değerlendirilmesiyle polis ekiplerinin çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
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