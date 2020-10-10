Son dakika haber | DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi - Son Dakika

Son dakika haber | DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

10.10.2020 14:45
Son dakika haber | DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi, System.String[]

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."

Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi - Son Dakika

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