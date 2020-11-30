Son dakika haber! Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi

30.11.2020 13:21
Son dakika haber! Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Bahçelievler'deki özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle sanık Serhat Tunçdemir'in yargılanmasına devam edildi.

Bahçelievler'deki özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle sanık Serhat Tunçdemir'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir, tedavi altında olduğu için katılamadı. Tarafların avukatları ile Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Arı, cezaevinden gelen yazıya göre, sanık Serhat Tunçdemir'in hastanede psikiyatri tedavisi gördüğünü belirtti.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade ederek, "Sanığın tedavi görmesini kararın çıkmasına engel değildir. Davada bu celse karar verilmesini talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, tedavi altında olan sanığın duruşmaya katılmadığı için usulen karar veremeyeceğini belirterek, sanığın tedavisinin ne zaman biteceğinin sorulması için cezaevi ve hastaneye yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

İddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Psikiyatri bölümü, Fikret Hacıosman, Bahçelievler, Hacıosman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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