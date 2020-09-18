Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin startını Bakan Kasapoğlu verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin startını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı.

Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Etap için Marmaris Meydanı'ndaki başlangıç noktasına gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden ilgi gördü. Meydanda gerçekleştirilen törende, Bakan Kasapoğlu, ilk yarışların startını vererek, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın yarış otomobiline bindi.

"İnşallah spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek"

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yine ev sahipliği olarak uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin her alanda zirveye oynayışını sporda da yaşadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın da bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.

Spor altyapısı, tesisler ve bunlarla gerçekleşen birçok organizasyonun Türkiye'yi farklı bir alana taşıdığını anlatan Kasapoğlu, "Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın her alandaki güçlü vizyonu, sporda da kendini en güçlü, zirvede olacak şekilde ortaya koydu." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Antalya'da çok önemli bir spor turizmi çalıştayı gerçekleştirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, önümüzdeki süreçte spor turizminde Türkiye'nin önemli bir destinasyon olması için adım atılacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Türk insanının sıcak ve samimi davranışları sayesinde uluslararası organizasyonlarda sorun yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Otellerimizle hizmet sektörünün kalite ve hizmet standardının çok ama çok yüksek seviyede olması önemli. Pandemiye rağmen bu anlamda organizasyonlara gönüllü bir şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon aynı zamanda ülkemizde salgında yürütülen başarılı mücadeleyi de gösteriyor. İnşallah spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek. İnşallah önümüzdeki dönemde birbirinden anlamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Önümüzde başarılı organizasyonlar var."

Etabı, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Onursal Başkan Serkan Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve protokol üyeleri de izledi.

Red Bull pilotu Costa, gösteri uçuşu yaptı

Rallinin açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.

Marmaris Körfezi'ndeki etkinlikte İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdi.