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Son dakika haber... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

24.12.2021 11:07
Son dakika haber... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Mehmet K. duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Genel Kurulundan beklenen raporun gelmediğini hatırlatarak, Delen ailesine söz hakkı verdi.

Anne Şenel ile baba Bülent Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, dosyada birbirinden farklı bilirkişi raporlarının yer aldığını, "Dosyada bir uzman görüşü, 4 bilirkişi raporu var. Sanık, 'Duygu Delen'in intihar etmediğinden eminim.' dedi. Raporlara göre geriye iki olasılık kaldı, kaza ya da cinayet. Dosyada bilirkişi raporunda kaza olmayacağının net olduğunu belirtiyor. Sanık 'İntihar olmaz.' diyor, bilirkişi 'Kaza olmaz.' diyor. Geriye sadece cinayet kalıyor." diye konuştu.

Sanık tarafının önceki celse "özgürlük" talebinde bulunduğunu hatırlatan Balcı, "Yaşama hakkı hakların olmazsa olmazıdır. Eğer bir insan yaşarsa diğer haklardan yararlanır. Özgürlük haklarının ilk koşulu yaşama hakkıdır. Biz de Duygu Delen için yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamıyor. Sanığın tahliyesine karar verilmesi, bizi tarafsızlık konusunda kuşkuya düşürür. Sanığın ileride bu suçtan beraat edeceği anlamına gelir ki bu da insaflı değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Enes Akbulut, sanığın ifadeleriyle aynı yönde rapor geldiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı Muhammet Burak Arslan, hiçbir rapor gelmeden aleyhte yargılamanın yapıldığını öne sürerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Bu sırada Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, "Aynı şey sizin başınıza gelse tahliye ister miydiniz, sizin çocuğunuz yok mu? Her gün kapı çaldığında Duygu mu acaba diye bakıyorum, öldüm, bittim ben." diyerek avukata tepki gösterdi.

Sanığın diğer avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulundan istenen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Şubat'a erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

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Duygu Delen, Gaziantep, Mahkeme, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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