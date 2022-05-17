Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi Küçük Melen mevkisinde bulunan şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Etrafa yayılan kara dumanları gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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