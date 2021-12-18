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EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika

EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

18.12.2021 12:51

HATAY'da otomobille kaldırımda yürüyen aileye çarpıp, Songül Cingöz (47) ile oğlu Soner Cingöz'ün (11) ölümüne, eşi Muzaffer Cingöz (55) ile kızı Elif Cingöz'ün (20) de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Y.O. (18), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HATAY'da otomobille kaldırımda yürüyen aileye çarpıp, Songül Cingöz (47) ile oğlu Soner Cingöz'ün (11) ölümüne, eşi Muzaffer Cingöz (55) ile kızı Elif Cingöz'ün (20) de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Y.O. (18), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sürücünün tahliyesine tepki gösteren Muzaffer Cingöz, Evimi dağıtmış, hayatımı bitirmiş kişi dışarıda geziyor dedi.

Kaza, 4 Eylül'de, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 575'inci Sokak'ta meydana geldi. Okul ihtiyaçları için evden çıkan Muzaffer Cingöz, eşi Songül, oğlu Soner ve kızı Elif Cingöz'e, hızla gelip kaldırıma çıkan ehliyetsiz sürücü Y.O. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobilin altında kalan Songül ve oğlu Soner Cingöz hayatını kaybetti. Muzaffer Cingöz ile kızı Elif Cingöz ise yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Y.O., 1 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cingöz ailesi, karara tepki gösterdi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ÇEKSİN'

Eşini ve oğlunu kaybedince yıkıldıklarını, kendisi ve kızının ilaçlarla yarım bir hayat sürdüklerini belirten Muzaffer Cingöz, şöyle konuştu

Bizi bu hale getiren araç sürücüsü 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış. Benim karım ve oğlum toprak altında. Ben 40 gün yatağa mahkum kaldım, 10 gün hastanede yattım. İlaçlarla ayaktayım. Kızımın köprücük kemiği kırıldı, üniversiteyi kazanmıştı, gidemedi, dondurdu. Evimi dağıtmış, hayatımı bitirmiş kişi dışarıda geziyor. Devletimden tek isteğim bu kişiyi tutuklasınlar. Hak ettiği cezayı çeksin. Lütfen sesimi duyun, derdime çare olun. Ben her gün kahrolurken, o hiçbir şey olmamış gibi dışarıda geziyor dedi.

'KALDIRIMDA YÜRÜYEMEYECEKSEK NEREDE YÜRÜYECEĞİZ'

Kazayı yaralı atlatan Elif Cingöz ise Iğdır Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nü kazandığını ancak gidemediğini belirterek, şunları söyledi

Okulu dondurmak zorunda kaldım. Annem ve kardeşimi bizden koparan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Biz 4 Eylül'den beri hiç iyi değiliz. Annemi kaldırımda kaybettim. Küçük kardeşim daha 11 yaşındaydı. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bize bunu yapan ise hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Hak ettiği cezayı alsın. Benim annem de kardeşim de hayat dolu insanlardı, şu an ikisi de toprak altında yatıyor ama bunu yapan dışarıda geziyor. Tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Biz eğer kaldırımda yürüyemeyeceksek, nerede yürüyeceğiz, neresi güvenli biz yayalar için

EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İskenderun, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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