Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2020 18:00
Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Son dakika haberler... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milli Görüş olarak 50 senelik geçmişimizde lafla değil, icraatla engellilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milli Görüş olarak 50 senelik geçmişimizde lafla değil, icraatla engellilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada engelli vatandaşların sorunlarına değindi, parti olarak çözüm önerileri ve vaatlerini açıkladı. Erbakan, Milli Görüş'ün iktidarda olduğu 54. Hükümet döneminde 3 Aralık 1996 günü "Engelliler Bayramı" ilan edildiğini, dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın teklifi ile TBMM engelliler gündemi ile toplanıldığını, Başbakanlığa bağlı "Engelliler İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun gerçekleştirilip yaklaşık 90 adet kanun maddesinde değişiklik yapılarak engellilerin lehine çok önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

"Sadece engellilerin araç ve gereçleri için 3 trilyon lira kaynak ayrıldı"

Erbakan Milli Görüş iktidarında engelli vatandaşlara yapılan hizmetleri şöyle sıraladı:

"Bu düzenlemelerle; Hiçbir formaliteye takılmaksızın sadece engelli raporu ile valilik veya kaymakamlıklara müracaat eden tüm engelli kardeşlerimizin, tekerlekli sandalye, engelli daktilosu, baston, tedavi masrafları ve benzeri ihtiyaçları tamamen karşılandı. Tekerlekli sandalyeler götürülüp evlerine teslim edildi. Sadece engellilerin araç ve gereçleri için o zamanki değeriyle 3 trilyon lira kaynak fona aktarıldı, engelli vatandaşlar için 1 trilyon kaynak ayrılarak rehabilitasyon merkezleri kuruldu. 571 sayılı kararname ile; Türkiye'de ilk defa engellileri devlet nezdinde temsil edecek, sorunlarını takip edecek ve çözüm yolları üretecek 'Engelliler İdaresi Başkanlığı' ve 'Engelliler Koordinasyon Kurulu' kuruldu. Sosyal Yardımlaşma Fonu'nun kaynaklarının %5'inin engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Engelliler İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilmesi sağlandı Kamuya alınacak engelli personelin oranı yüzde 2'den, yüzde 3'e çıkarıldı."

"Engelli vatandaşlarımız için tüm imkanlar seferber edilecek"

"Milli Görüş'ün temsilcileri olarak engellilerimizin maddi ve manevi sıkıntılarını ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diyen Erbakan, nüfusun yüzde 12.5'ini engelli vatandaşların oluşturmasına rağmen, kamu ve özel sektörde engelli istihdam zorunluluğu sadece yüzde 3 seviyesinde olduğunu, Yeniden Refah iktidarında engelli istihdam zorunluluğu en azından yüzde 5'e çıkaracaklarını belirtti.

Erbakan'dan engelli vatandaşlar için vaatler

Erbakan, engelli vatandaşlara yönelik vaatlerini şöyle sıraladı:

"Çalışanlarının yüzde 90'ı engelli personelden oluşan fabrikalar kuracağız. Bu fabrikaların öncelikle engellilerin Kullandığı Araç ve gereçleri üretmesi ve ihraç etmesi sağlanıp böylelikle hem engelli vatandaşımıza iş kapısı açılacak, hem engellilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize kurmak istedikleri iş ile ilgili özel kurs verilip, başarılı olan engelli vatandaşlarımıza işlerini kurarken devlet desteği sağlanacak. Bu destek bugün olduğu gibi geri ödemeli değil, hibe şeklinde olacak. Ayrıca engellilerimizin kurduğu işyerleri vergiden de tamamen muaf tutulacak. Bakıma ihtiyaç duyan tüm engelli vatandaşlarımıza 'sosyal hizmetler' gözetiminde verilen bakım hizmetleri devam ettirilecek. Engellimizin bakımını üstlenen kişiye verilen maaş yükseltilip, en az asgari ücret düzeyine getirilecek ve bu bakımı yapan kişinin SGK pirimi devlet tarafından karşılanarak sigortalı hale getirilecek."

Çalışamayan engellilerin elektrik, doğalgaz ve su giderini devletin karşılayacağını belirten Erbakan, ayrıca engelli vatandaşlar için TOKİ'de kotalar ayrılacağını belirtti. - ANKARA

Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Fatih Erbakan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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