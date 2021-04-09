Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6) - Son Dakika

VALİDEN PİLOTLARA ZİYARET

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, yaralı pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz'ı ziyaret etti. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin de yer aldığı yüksek rütbeli askeri personelle gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşan Vali Köşger, uçağın mekanik arızadan kaynaklı düştüğünü belirtip, "Pilotlarımız sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi. Küçük kırıklar ve denize düştükleri için üşümeye bağlı sıkıntıları var. Ciddi bir sıkıntıları yok, ona şükrediyoruz. Pilotlarımızın sağlığı yerinde. Gerekli tedaviyi görüyorlar. Kısa zamanda taburcu olacaklar" dedi. Vali Köşger, denize düşen uçağın enkazının arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.