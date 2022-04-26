Son dakika haber: Gezi Parkı sanıklarından Ekmekçi hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Gezi Parkı davasında dün 18 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanıklardan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekmekçi'nin karar duruşmasına katıldığı ancak karar arasından sonra salona girmediği ortaya çıktı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Kararda, sanık Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti. Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılarak tutuklanmalarına karar verilmişti.

Yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında 18 yıl hapis cezası verilen sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin duruşmaya katıldığı ancak karar arasından sonra salonda olmadığı ortaya çıktı. Sanık Ekmekçi hakkında İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL