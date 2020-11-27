Son dakika haber | Gönüllü üyeleriyle afetlerde görev alarak hayat kurtarıyorlar - Son Dakika

Son dakika haber | Gönüllü üyeleriyle afetlerde görev alarak hayat kurtarıyorlar

27.11.2020 11:13
Son dakika haber | Gönüllü üyeleriyle afetlerde görev alarak hayat kurtarıyorlar, System.String[]

Son dakika haberi... 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası esnaf, teknisyen, mühendis, ev hanımı, itfaiye erlerinin yer aldığı gönüllülerin oluşturduğu Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna (AKDF) üye K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği, olası afetlere hazır şekilde eğitimlerini sürdürüyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası esnaf, teknisyen, mühendis, ev hanımı, itfaiye erlerinin yer aldığı gönüllülerin oluşturduğu Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna (AKDF) üye K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği, olası afetlere hazır şekilde eğitimlerini sürdürüyor.

17 Ağustos'ta 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği Yalova'da kurulan K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği, Türkiye genelinde yaşanan doğal afetlerde görev alıyor.

Aralarında akademisyen, teknisyen, mühendis, ev hanımı, itfaiyeci, tekniker gibi farklı meslek gruplarından insanların gönüllü yer aldığı dernek, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

AKDF Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Adem Demirel, AA muhabirine, 1999'da deprem sonrasında Türkiye'de arama kurtarmada gönüllülük kavramının da önem kazandığını, birçok derneğin kurulduğunu söyledi.

K77'nin de depremden sonraki yıl kurulduğunu hatırlatan Demirel, "Ardından Türkiye'de bizim gibi kurulan gönüllü derneklerle irtibata geçtik. 2002 yılında da 5 dernekle bir araya gelerek federasyonumuzu kurduk. Federasyonumuzun merkezi Yalova'da. Buradaki merkezimiz federasyonumuzun eğitim, koordinasyon ve tatbikat alanı. Şu an 8 ilde bize bağlı ekiplerimiz var. Yıkım kararı alınmış binaları izinlerin ardından gönüllü üye mühendis arkadaşlarımıza yıktırarak gerçeğe yakın tatbikatlar düzenliyoruz. Buradaki amacımız gerçek bir enkaza gittiğimiz zaman karşılaşacağımız enkaza yakın benzerlikte çalışmak." ifadesini kullandı.

-İzmir depreminde 31 kişilik ekiple görev aldılar

Demirel, İzmir depremini haber alır almaz merkezlerine geldiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Telefonlar çalışmasa bile sağlıklı her üyemiz dernek merkezine gitmesi gerektiğini bilir. Herkesin burada bir görevi vardır. Ben kamu kurumlarıyla irtibatı sağlarım. Arkadaşlarımız da ekip liderlerinin talimatına göre hazırlıklarını yapar. Sanki gidilecekmiş gibi tüm hazırlıklar yapılır. Ayrıca federasyona bağlı bütün derneklerimiz de aynı şekilde hazırlığını tamamladı. İl Özel İdaresinden istediğimiz aracın gelmesiyle yola çıktık. Bizimle aynı anda Gönen'deki ekibimiz de yola çıktı. Ekibimiz İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda görev aldı. İzmir'deki en büyük enkazlardan biriydi. Orada 31 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yaptık."

İzmir'deki ekibin liderliğini yapan inşaat mühendisi ve K77 Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Uygun ise Rıza Bey Apartmanı enkazının kötü bir durumda olduğunu belirterek "Enkazdaki yaşam boşluklarına ulaşmak çok güç. Önemli olan orada enkaz başındaki birliğin sağlanması. Biz Jandarma Arama Kurtarma ile Van'da da birlikte çalışmıştık. İzmir'de de onlarla birlikte çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Gönüllüler her zaman görev hazır

Yalova Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapan Tayfun Özden de 1999 yılındaki depremden sonra yabancı ekiplerin yardıma geldiğini, onlara bakınca da arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdiğini belirtti.

Derneğin gönüllü üyesi olan ev hanımı Sibel Yurtseven, "Yapılan çalışmaları öğrenince derneğe katılmak istedim. 1999 depreminde annemler depreme burada yakalandı. Ben burada değildim. Dernekteki görevim lojistik. Enkaz başında olan arkadaşlara malzeme konusunda yardımcı oluyorum. İhtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırıyorum. İnsanların derneklere gönüllü olmasını istiyorum. Çok iyi eğitimler alıyoruz burada." ifadesini kullandı.

Orhan Özgür ise Marmara Depremi sonrası insanlara yardımcı olabilme düşüncesiyle ekibe katıldığını kaydetti.

Marmara Depremi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gönüllü üyeleriyle afetlerde görev alarak hayat kurtarıyorlar - Son Dakika


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