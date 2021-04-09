Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi

09.04.2021 14:22
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi, System.String[]

Son dakika haberler: HATAY'da geçen yaz Belen, Arsuz ile İskenderun ilçesinde çok sayıda ev, iş yeri ve ormanlık alanın zarar veren yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Erman K. (31) ile Hakan D. (31) hakkında hazırlanan iddianame Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HATAY'da geçen yaz Belen, Arsuz ile İskenderun ilçesinde çok sayıda ev, iş yeri ve ormanlık alanın zarar veren yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Erman K. (31) ile Hakan D. (31) hakkında hazırlanan iddianame Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Erman K. için 17,5 yıl, Hakan D. için ise 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, geçen yıl 9 Ekim günü saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelere de sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle 11 Ekim'de kontrol altına alınabildi. Yangını, terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Erman K. ile Hakan D. tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİHatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Hakan D. için 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'orman yakmaya teşebbüs' suçlarından 17,5 yıl, Erman K. hakkında da 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kasten yangın çıkarmaya teşebbüs' suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Belen, Arsuz ve İskenderun ilçesinde çok sayıda ev, iş yeri ile geniş bir ormanlık alana zarar veren yangını, terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin çocukları inisiyatifi'nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgütünü işaret ettiği iddianamede yer aldı.'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'İddianamede ifadesine yer verilen Hakan D.'nin, olay gecesi Payas'ta arkadaşlarıyla içki içtiğini belirttiği kaydedildi. İddianamede, arkadaşlarından ayrılıp, yürümeye başladığını öne süren Hakan D.'nin, "Bir süre sonra tanımadığım bir kişi yanıma gelerek, 'Neden otları yakmaya çalıştın?' diye sordu. Ben de otları yakmadığımı söyledim. Daha sonra polisler geldi. Her ne kadar emniyete ait kamera kayıtlarında o bölgeden benden başka kimsenin geçmediği görülse de oradaki yangını ben çıkarmadım. Zaten yanan alan da orman değil, küçük bir otluk alandı. Üzerimde sigara bulunmadığı halde çakmak bulunmasının sebebi de sigaramın o anlık kalmamış olmasıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.Tanık K.A. ise Hakan D.'nin kuru otları yaktığını gördüğünü belirterek, müdahale ettiğini ve daha sonra polislerin geldiğini söylediği bildirildi.'YERDE BULDUĞUM KAĞIDI NEDEN YAKTIĞIMI BİLMİYORUM'İddianamede, elinde yanık yarası bulunduğu tespit edilen tutuklu Erman K.'nin, elini olaydan bir gün önce kaynar su dökülmesi sonucu yaktığını öne sürdüğü, ancak Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen raporda söz konusu yanığın alevle de oluşabileceğinin belirtildiği yer aldı. İfadesine yer verilen Erman K.'nin, şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bekçilerce takip edildiği, bu sırada sanığın yerden aldığı kağıt parçasını çakmakla yakarken yakalandığı bildirildi. Kağıdı neden yaktığını bilmediğini ve hatırlamadığını öne süren Erman K.'nin, "Yerde bir kağıt parçası görüp aldım. Cebimdeki çakmakla kağıdı yaktım. Kağıdı ne için yaktığımı, o an aklıma neden böyle bir şey geldiğini de bilmiyorum. Yanan kağıt elimdeyken bekçilerin bana seslendiğini duydum. Bunun üzerine kağıdı yere attım. Daha sonra da karakola götürüldüm" dediği kaydedildi.PKK ELEBAŞLARINDAN KARAYILAN TALİMAT VERMİŞ

İddianamede, Suriye'den paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanarak tutuklanan 'gri' kategorideki PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verildi. Çelik'in, örgüt tarafından orman yangınları konusunda gençlik yapılanmasına eylem yapmaları için genel çağrıda bulunulduğunu belirterek, "Murat Karayılan'ın, uzun yıllardır bu hususta yaptığı çağrı sadece örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne yönelik değil, genel bir çağrıydı. Murat Karayılan basın yoluyla 'Bir ormanı yakmak için cephaneye gerek yok, bir kibrit, bir benzin yeterlidir' şeklinde çağrıda bulundu" dediği kaydedildi.


Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi
Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi

İskenderun, Hatay, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika


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