Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangına 3 helikopterle havadan ve orman ekipleri ile karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, yangının ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri'nden yangın ekipleri karadan, Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti.

Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.