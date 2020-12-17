Son dakika haber: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava, savunmaların alınması için ertelendi - Son Dakika

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, mütalaaya karşı savunma alınması için 22 Aralık'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan, başka suçtan tutuklu bazı sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski jandarma görevlileri Adem Sarıgöl ve Abdullah Dinç'in de hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, süreci anlatarak, celse arasında verilen savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Daha sonra sanık ve sanık avukatlarının savunmalarına geçildi. Mütalaada atılı suçlardan hapis cezasına çarptırılması istenen tutuksuz sanık Abdullah Dinç, hakkında tek suçtan ceza talep edildiğini ancak diğer suçlardan beraat istendiğini kaydederek, "Bir telefon görüşmesinden bahsediliyor. Ankesörlü telefondan yapıldığı öne sürülen görüşme sıfır saniyedir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mütalaada beraati istenen tutuksuz sanık Adem Sarıgöl de hakkında çıkan haberlerle ilgili gazetecilere tepki göstererek, beraatine karar verilmesini talep etti.

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise henüz savcılık mütalaasını inceleyemediğini ve hazırlanamadığını belirterek, savunması için kendisine mümkün olduğu kadar süre verilmesini istedi.

Bunun üzerine konuşan mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıkların savunmalarının en son alınacağını söyledi.

Savunmaları sorulan bazı sanık avukatlarından, müvekkilleri hakkında beraat talep edilenler, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Haklarında hapis cezası talep edilen diğer sanık avukatları ise savunma için ek süre talep etti.

Bir sonraki duruşma 22 Aralık'ta

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacağını belirterek, sanıklar Adnan Acar, Cevat Esen, Atilla Güçlüoğlu, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç ve Rahmi Özer ile avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının 22 Aralık'ta alınmasına karar verdi.

Sanıklardan Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Güven, Abdullah Dinç, Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu, Ahmet İlhan Güler ve Birol Ustaoğlu ile avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının 23 Aralık'taki duruşmada alınmasına hükmeden heyet, 24 Aralık tarihli duruşmada ise Engin Dinç, Eyüp Temel, Hasan Durmuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Murat Bayrak ve Musa Yıldırım ile avukatlarının savunmasının alınmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti başkanı, 22-24 Aralık tarihli duruşmalardan sonraki duruşma tarihi olarak da 4-6 Ocak 2021 tarihini düşündüklerini dile getirdi.

Savcılık mütalaasında ceza ve beraat talepleri

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından celse arasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, cinayet döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Poyraz hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mütalaada, yine cinayet döneminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri (Yüzbaşı) olarak görev yapan Ali Barış Sevindik'in, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanıklar dönemin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri Mehmet Ali Özkılıç ve Şükrü Yıldız'ın Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda görevli sanıkları korudukları, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, Mehmet Ali Özkılıç'ın "FETÖ'ye üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 16 yıla, sanık Şükrü Yıldız'ın ise "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık polis memuru Muhittin Zenit'in faillerle irtibatlı olarak Dink'in öldürülmesine yardım ettiği belirtilen mütalaada, bu kişinin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek", "FETÖ'ye üye olmak", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 25 yıl 9 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, cinayet döneminde Trabzon Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay'ın da "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tutuksuz sanık Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında da, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün,"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi isteniyor.

Firari Gülen ve Öz'ün de olduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı

Mütalaada, 11 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat kararı verilmesi isteniyor.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyalarının ayrılması istenen mütalaada, sanık Şeref Ateş hakkında ise yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için dava dosyasının düşürülmesi talebi bulunuluyor.