İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çubuk Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyenin düzenlediği iftar programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve engelliler katıldı.

Kanun ve ney dinletisiyle başlayan programda Mevlana Camisinde imam Hasan Mutlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe vaizlerinden Ramazan Gökmen tarafından şehitler için dua okundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, programda yaptığı konuşmada, tüm şehit yakınlarına ve gazilere teşekkür etti.

Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Ersoy, bu buluşma için programı düzenleyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Ersoy, tüm şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Devletimizin bütün kurumları, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her zaman her türlü ihtimamı, özeni göstererek hareket ediyorlar." dedi.

Şehit aileleri ile görüşen Ersoy, onlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da şehitlik mertebesinin önemini ifade ederek, şehitlerin ailelerinin, yakınlarının ve gazilerin kendilerine birer emanet olduğunu belirtti.

Demirbaş, "Bize bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize çok şey borçluyuz. Borcumuzu ancak birbirimize ve bu ülkeye sahip çıkarak, ülkemizin hep daha iyiye ulaşmasını hedefleyerek ve bu yolda çalışarak ödeyebiliriz." diye konuştu.

Ersoy, iftar programından sonra Çubuk Belediyesini ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.